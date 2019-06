Accusation de viol: Neymar entendu par la police

Attendue pour vendredi, l’audition de Neymar par les enquêteurs de la Répression des crimes informatiques s’est finalement déroulée dès ce jeudi à Rio de Janeiro.



Alors que la Fédération brésilienne souhaitait initialement reporter à une date ultérieure l’audition de Neymar par la police de la Répression des crimes informatiques prévue ce vendredi, la faute au match de préparation face au Honduras devant se dérouler ce week-end à Porto Alegre, le n°10 parisien a finalement devancé l’appel, se présentant dès ce jeudi dans les bureaux de la police civile de Rio de Janeiro.



Blessé à la cheville droite, la veille, lors du match de préparation face au Qatar, et forfait pour la Copa America, Neymar est arrivé en béquilles et a été entendu pendant près de deux heures par la police. L’ancien Barcelonais avait été convoqué pour être entendu dans le cadre de l’enquête ouverte suite à son message vidéo posté ce dimanche sur Instagram. Alors qu’il souhaitait démentir avec force l’accusation de viol dont il était l’objet, Neymar n’avait pas hésité à dévoiler le contenu des discussions Whatsapp qu’il avait eues avec la plaignante avant leur rencontre du 15 mai, dans une chambre d’un hôtel parisien.



Détendu à sa sortie



En plus des messages échangés, il avait également publié les photos intimes envoyées par la jeune femme, ce qui constitue un délit passible de un à cinq ans de prison au Brésil. A noter qu’a contrario, l’enquête sur le présumé viol n’a en revanche pas encore démarré. La faute à la plaignante qui n’a pas encore répondu aux convocations de la police brésilienne. Ce qui pourrait être fait ce vendredi à en croire son avocat, qui devrait en profiter pour fournir la vidéo de sept minutes filmée par la jeune femme au lendemain de leur rencontre et dont un premier extrait a été dévoilé ce mercredi.



Plus détendu à sa sortie des locaux de la police de Rio de Janeiro qu’à son arrivée, Neymar a livré quelques mots à destination de ses nombreux fans réunis devant le bâtiment. « Je veux juste vous remercier pour tout le soutien, tous les messages envoyés par mes amis, mes fans, tous ceux qui me suivent. Je voulais juste vous remercier et vous dire que je me sens très aimé », a-t-il ainsi déclaré dans des propos relayés par Globo.



Son avocate, Maira Fernandes, a également confié quelques mots à destination des journalistes présents en masse. « Nous sommes venus témoigner pour clarifier tout ce qui était dû et nous sommes convaincus que nous prouverons l’innocence de mon client. Le processus est confidentiel, mais Neymar a donné toutes les précisions nécessaires », a-t-elle confié.

