Accusations de Tahirou Sarr : Le ministère de l'Urbanisme rappelle la fiabilité et la transparence du système d’état-civil

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, a démenti les accusations récentes de Tahirou Sarr, qui a critiqué le système d’état-civil sénégalais, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des faits d’état-civil des étrangers et la vente d’actes. Le ministère rappelle que l'enregistrement des naissances et décès, est obligatoire pour tous et que la nationalité sénégalaise ne se confère pas automatiquement par la naissance sur le territoire, informe "LeSoleil-Digital".



Les accusations de vente d'actes sont réfutées, soulignant que les registres d'état-civil sont sous contrôle judiciaire et régulièrement vérifiés. Le ministère rappelle également que des efforts sont faits pour moderniser et sécuriser le système, avec la numérisation de plus de 20 millions d’actes et la mise en place de logiciels sécurisés.



Pour finir, le ministère appelle à la responsabilité dans les propos publics, rappelant que la diffusion d’informations erronées nuit à la cohésion sociale et va à l'encontre des valeurs du Sénégal.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook