Accusations infondées et malveillantes : Des militants PRP Diaspora défendent leur leader, Déthié Fall

In extenso, leur message



« Chers citoyens sénégalais



Il est impératif de rétablir la vérité face à des accusations infondées et malveillantes, visant notre leader, le président Déthié Fall.



Il est d’une évidence incontestable, que les allégations selon lesquelles il aurait insulté le leader du parti Pastef, dans un enregistrement audio, sont non seulement fausses, mais relèvent d’une manipulation sournoise.



Le président Déthié Fall, par la dimension et la noblesse de son caractère, a toujours fait preuve d’un respect profond envers ses adversaires politiques. L'insulte n'a tout simplement pas sa place dans son vocabulaire, ni dans sa vision d’un dialogue politique constructif.



Nous ne pouvons pas nous méprendre sur la gravité de cette attaque. Elle s'inscrit dans une stratégie délibérée, de déstabilisation à l’encontre d’un leader qui choisit d’avancer avec détermination vers les élections législatives, aux côtés de la coalition Samm Sunu Kaadu.



Cette décision politique, bien que douloureuse pour certains, ne justifie en aucun cas la diffamation ni le dénigrement.



Nous appelons les membres du Parti Pastef, à faire preuve de plus d’élégance et de respect dans le débat politique. Rappelons-leur qu'aucun parti n'a le monopole des cœurs et qu’il est de notre devoir à tous, de promouvoir un climat de débat sain et respectueux.



La politique doit demeurer un espace de confrontation d’idées et non un champ de dénigrement.



Respectueusement, »















Militants PRP DIASPORA

