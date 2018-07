Accusé d’avoir violé les deux fils de sa voisine : Mamadou Faye risque 10 ans d’emprisonnement ferme Agé d’une cinquantaine d’années, Mamadou Faye dit Douts a comparu ce mardi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d’acte contre nature, de viol, de détournement de mineurs de moins de 12 ans et de pédophilie. Domicilié au quartier Arafat de Rufisque et propriétaire d’une école de football, il aurait abusé sexuellement des deux fils de sa voisine pendant le mois de ramadan.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018

Mamadou Faye risque de purger une peine d’emprisonnement de 10 ans ferme avec cette histoire de mœurs qui a Sali, à jamais sa réputation. Le prévenu qui ne semble rien ressentir pour les femmes aurait assouvi sa libido sur les deux frères, I.G et E.G à plusieurs reprises pendant le mois de ramadan.



« Il m’a invité à deux reprises dans sa chambre. Et à chaque fois, il exerçait des attouchements sur moi avant de m’offrir 100 francs. La troisième fois, j’ai fui lorsqu’il m’a appelé. Car, j’avais mal au ventre », a déclaré le premier nommé. Enfonçant le clou, le second nommé déclare : « Il a eu à me pénétrer à deux reprises par l’anus jusqu’à ce qu’une liquide blanche sorte de mes parties intimes ».



Interpelé par le juge, Mamadou Faye jure au nom de tous les saints qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. « Ces enfants habitent le même quartier que moi depuis leur tendre enfance. Tout le monde les connait. Parce qu’ils marchent pieds nus. C’est l’un d’entre eux qui a eu à venir chez moi pour me rendre le ballon que je lui avais prêté. Je n’ose pas commettre de tels actes de bassesses sur eux », s’est dédouané le présumé gay.



Me Bousso qui s’est constitué pour la mère des victimes a de son côté, demandé au juge de déclarer le prévenu atteint et convaincu des faits qui lui sont reprochés. Tout en s’abstenant de réclamer des intérêts civils.



Dans la même veine, le parquet qui a souligné que le prévenu est un habitué des faits, a requis dix ans d’emprisonnement ferme contre lui.



Evoquant l’absence de preuve, la défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute.



Le juge fixe son délibéré au 19 juillet prochain.



Kady FATY

