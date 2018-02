Accusé de branchements frauduleux : le fils du Saltigué Koromack Faye livre sa version

Accusé d’être l’auteur de branchements frauduleux au préjudice de la Société Nationale de l’Electricité du Sénégal(SENELEC) au niveau de sa villa sise aux HLM Grand –Yoff(Dakar), le Saltigué Sérère sort de sa réserve pour balayer d’un revers de la main , ce qu’il appelle une simple machination qui consiste à vouloir lui faire traîner dans la fange.



Et c’est par la voix de son fils, Aliou Faye, gérant du très célèbre « Restaurant-Dibiterie Koromac k Faye », contiguë à la villa précitée, que le Président des Saltigué Sérères du Sine et du Saloum, illumine cette affaire : « Ce que vient d’être raconté dans ce journal dont je ne veux pas faire la publicité, est nul et non avenu. Cela ne tient pas la route ! C’est une simple machination, un complot savamment ourdi par des ennemis cachés du Saltigué Koromack Faye. Cette affaire remonte en 2012 lorsque nous avions une facture de 400.000 F CFA que nous avions perdue. Un état de fait qui avait été à l’origine d’une petite mésentente d’avec la SENELEC. Cette facture trouvée, nous avions honorée nos paiements envers cette société d’Etat. Ici, dans notre maison, nous avons des panneaux solaires qui nous permettent d’éviter les factures souvent salées de la SENELEC. Notre éducation ne nous permet pas de faire dans des actes répréhensibles, voire frauduleux. Nous respectons la justice de notre pays et sommes prêts à aller faire face aux juges pour tirer cette affaire au clair », s’est expliqué le fils de Koromack.



Interpellé, le Saltigué Koromack se veut laconique : «Moi, j’abhorre le mensonge. Je ne veux pas m’épancher sur des contre-vérités. Si ce qu’ils disent est vrai, laissons la justice faire son travail.»