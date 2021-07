Accusé de pratiques mystiques lors de la finale: Joseph Koto apporte ses précisions Accusé de pratiques mystiques lors de la finale de la Cosafa Cup remportée par l'Afrique du Sud devant le Sénégal, Joseph Koto a tenu à apporter des précisions.

Koto à assisté une bonne partie de la rencontre depuis les tribunes. Le sélectionneur des Lions locaux a en effet été exclu à la première période pour avoir parlé à l’arbitre. Suite à cette expulsion, une scène peu fréquente a attiré l’attention des caméras alors qu’il était en tribunes. Koto a été aperçu en train de verser du liquide sur les gradins, nous iGFM.



Face aux accusations de pratiques mystiques, le technicien s’est défendu au micro de Super Sport: “ça ce n’est rien du tout. C’est juste de l’eau de l’Afrique du Sud. C’est simplement ça. Les gens aiment voir des choses qui n’existent pas", a-t-il soutenu. En tout cas, l'image a fait le tour du monde.



Pour rappel, l’équipe du Sénégal a été battue en finale de la COSAFA Cup par celle de l’Afrique du Sud aux tirs au but (5-4), ce dimanche.





A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0. L’équipe du Sénégal était invitée à ce tournoi mettant aux prises des équipes de la zone de développement de l’Afrique australe.



