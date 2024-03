Accusé du meurtre d’une jeune fille : John I. Novodo acquitté après 5 ans de détention

Le 19 mai 2019, un corps sans vie d’une jeune fille en état de décomposition a été découvert par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ouakam. L’enquête ouverte a permis de savoir que le nommé Daouda Diouf était depuis quelques jours à la recherche de sa fille Amy Diouf. Appelé pour l’identification dudit corps, celui-ci a confirmé avec stupeur que la défunte était sa fille.



Il informe qu’il n’avait plus de nouvelles de sa fille depuis le 2 mai 2019. Et d’ajouter qu’il ignorait les fréquentations de sa fille qui travaillait à Dakar comme domestique. Pour élucider cette affaire, sa tante qui l’hébergeait a été interrogée.



Elle a conforté les propos du père de la victime en soulignant qu’elle ne connaissait pas les amis de sa nièce. Mais le sieur Aliou qui a eu écho du décès d’Amy Diouf s’est approché des gendarmes pour les informer que la jeune fille était une prostituée et qu’elle fréquentait le bar de Ouakam. Cette information n’a pas eu de suite.



Mais les relevés de la Sonatel du numéro de téléphone de la défunte ont permis de savoir le dernier endroit où le téléphone de la victime avait borné. Les recherches ont mené les enquêteurs sur l’avenue du Sénégal X Blaise Diagne, dans le magasin de John I. Novodo.



Interrogé, ce dernier reconnaît avoir acquis le téléphone de la victime auprès de Opi Madoka, un ressortissant nigérian. Il ressort également de la procédure qu'Anethié James a tué la jeune fille. Mais ce ressortissant nigérian a quitté le pays de même que Opi Madoka.



Ainsi John I. Novodo est alpagué et placé sous mandat de dépôt au courant de l’année 2019 pour recel de crime. Après 5 ans de détention préventive, l’accusé a comparu hier, devant la barre de la chambre criminelle de Dakar.



John I. Novodo a réitéré ses déclarations faites à l'enquête préliminaire et devant le juge d’instruction en plaidant non coupable. Il jure sur tous les saints n’avoir aucune idée sur le déroulement du meurtre d’Amy Diouf. A son tour, les parents d’Amy Diouf ont demandé que leurs intérêts soient réservés.



Le délégué du parquet a requis l’acquittement en faveur de l’accusé. Embouchant la même trompette, le conseiller de la défense a appuyé le réquisitoire du parquet en plaidant la relaxe.



Le juge a suivi le réquisitoire du parquet. John I. Novodo a été acquitté après 5 ans de détention préventive. La famille de la défunte était affligée après le verdict