Activités judiciaires 2017-2018: 21 363 plaintes, 4754 cas de trafic de stupéfiants Le ministère de la Justice a publié, hier, la première enquête nationale sur les activités de l’ensemble des juridictions sénégalaises sur l’année 2017-2018. Il en ressort un nombre de 21 363 plaintes avec une prédominance des infractions liées aux stupéfiants, selon "Enquête".

Les trafics liés aux stupéfiants concernent 4754 cas, soit 22,3% des délits. Suivent le vol et l’association de malfaiteurs pour 3526 procès-verbaux, soit 16,5% des cas.



Les infractions consécutives aux accidents arrivent en troisième position avec 2166 cas, soit 10,1%. Arrivent ensuite les cas d’abus de confiance pour 1946 cas, soit 9,1%.



1466 cas concernent les cas d’escroquerie et de recel, tandis que les abus sexuels comptent pour 565 cas, soit 2,6%.



176 crimes de sang (assassinat, infanticide, parricide..) ont été dénombrés.



Il y a également 4 cas qui concernent les actes de terrorisme, 26 pour le trafic d’êtres humains et 87 concernant la cybercriminalité.

