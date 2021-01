Actualité dominante de la semaine : le décryptage du Journaliste Mouhamed Diallo invité de Leral Tv Parmi les faits dominants de la semaine figurent la deuxième vague de la COVID-19 avec son lot de contamination et de morts, la disparition de Diary Sow même si les dernières nouvelles rassurent, mais aussi la plainte de Sonko sur l’affaire des 94 milliards FCFA, plainte classée sans suite, l’état d’urgence décrété puis renouvelé pour les villes de Thiès et Dakar…

Invité de Leral.Tv , Mouhamed Diallo Journaliste à seneweb nous livre son décryptage de l’actualité dominante de la semaine



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 18:53



