Adama Faye : Une nouvelle plainte de 450 millions de francs Cfa, corse son dossier

Première plainte concernant une vente de terrain aux Mamelles



Une première plainte a été déposée contre Adama Faye concernant une affaire de vente de terrain aux Mamelles, à proximité du restaurant Mélo. Cette affaire implique Adama Faye, frère de Mansour Faye et de Marième Faye Sall, pour la vente d'un terrain d'une valeur de 450 millions de francs Cfa. L'acheteur, M. S., un homme d'affaires, a sollicité l'intervention du président de la République, qui l'a orienté vers les services de la justice.



Selon les informations recueillies, M. S. aurait remis à Adama Faye, une somme de 450 millions de francs Cfa, pour l'achat d'un terrain de 500 m², lot 57 : TF841 / NGA. Cependant, Adama Faye a refusé de finaliser la transaction chez le notaire et de rembourser l'argent après l'avoir encaissé, entraînant ainsi la plainte de M. S., avec toutes les preuves nécessaires présentées au Président Macky Sall.



Une nouvelle plainte aggrave la situation



Alors que la situation semblait déjà difficile pour Adama Faye, une nouvelle plainte concernant un autre montant de 450 millions de francs Cfa, est venue corser davantage son dossier. Cette nouvelle accusation repose sur des allégations similaires d'escroquerie foncière, ajoutant encore plus de complexité à son cas.



La victime présumée, identifiée sous les initiales T. N., aurait également remis à Adama Faye, une somme équivalente pour un autre terrain, mais n'aurait reçu ni le terrain promis ni le remboursement. Cette nouvelle plainte s'ajoute à la première, compliquant sérieusement la position d'Adama Faye devant la justice.



Tentatives de résolution et attentes des parties impliquées



Dans une tentative de résolution de la première affaire, Adama Faye avait proposé un autre terrain à M. S., proposition catégoriquement refusée par ce dernier, qui a exprimé son mécontentement et son désir de voir la justice prévaloir.



Avec cette nouvelle plainte, la situation s'aggrave pour Adama Faye. Ce qui aurait dû être des transactions ordinaires de vente de terrains, s'est transformé en litiges juridiques complexes. Les parties impliquées attendent désormais une résolution rapide et équitable de ces affaires, espérant ainsi restaurer la confiance et préserver l'intégrité du processus de vente de terrains dans la région.