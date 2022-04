Adama Lam, président de la CNES: « On a donné des licences sur des segments de pêche qui n’existaient ni dans la loi ni dans le code des pêches»,

La conséquence de ces octrois est qu'à son avis, « le pêcheur artisanal ne vit plus. Les difficultés sont telles qu’il ne parvient plus à trouver sa subsistance quotidienne. Et cela l’est d’autant plus que nous avons une crise accentuée en Ukraine ».



L’Ingénieur en génie civil pense que pour une bonne gestion des ressources halieutiques, il faudrait d’abord contrôler « l’effort de pêche, c’est-à-dire le nombre de bateaux, qu’il s’agisse de bateaux industriels ou de pirogues ».



Encore que, pour lui, « le basique de l’attribution des licences est qu’il faut que la ressource soit disponible. Elle ne l’est plus, tous les stocks sont pratiquement surexploités ».











Sudquotidien.sn