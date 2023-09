Adhésion d'Oumar Guéye, Coordonnateur départemental de BBY Rufisque, au Choix du Président Macky Sall de Désigner Amadou Ba comme Candidat de la Coalition pour l'Élection Présidentielle de 2024

Cette déclaration solennelle a été faite par Oumar Guéye lors d'une cérémonie de présentation de condoléances à Niague, un moment empreint d'émotion et de réflexion, en hommage à feu Thieyacine Ndiaye, surnommé Papa Ndiaye, ancien conseiller rural de l'ex-communauté rurale de Sangalkam.



M. Guéye a exprimé sa conviction profonde en déclarant : "Nous devons dès à présent nous préparer avec détermination, dans un esprit d'unité, de cohésion et de discipline, pour faire triompher dès le premier tour notre candidat, Amadou Ba."





Oumar Guéye a profité de l'occasion pour encourager chaleureusement tous les membres engagés de la Coalition BBY à Rufisque et les citoyens de la région à se mobiliser en faveur de la candidature d'Amadou Ba. Il a insisté sur l'importance vitale de l'unité, de la solidarité et de la discipline collective pour atteindre cet objectif commun et ambitieux.



Cette annonce d'adhésion de la part d'Oumar Guéye souligne l'importance des alliances politiques et de la mobilisation populaire en vue des prochaines élections présidentielles, qui s'annoncent décisives pour l'avenir politique du Sénégal.