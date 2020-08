Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Adicom Days - Africa Digital Communication : Abba No Stress parmi les acteurs francophones nominés de cette édition 2020 Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)| Une bonne nouvelle pour les férus du rire et des histoires drôles ! Notre antistress, animateur et humoriste Abba No Stress de la TFM est nominé dans la catégorie «Humour» des Adicom Days - Africa Digital Communication pour désigner le meilleur créateur de contenu digital africain.

L’information a été partagée par Dior Guèye spécialisé en marketing digital, et le sacre d’Abba No Stress dépendant en grande partie du nombre des votants, l’animateur qui fait toujours éclater de rire les Sénégalais, sur sa page Facebook appelle à voter massivement.



Destiné à célébrer et à promouvoir, humoristes, influenceurs de mode, jeunes talents, passionnés de gastronomie ou encore bloggeurs touristiques la première édition africaine des ADICOMDAYS (Africa Digital Communications Days s’est tenue le 1ier Mars 2018 à Abidjan.



Créés pour célébrer la créativité de la communication sur différents réseaux sociaux, les Adicom Awards sont un temps fort de l’évènement « Adicom Days (Africa Digital Communication Days) », qui récompense depuis presque trois ans le meilleur de la créativité digitale en Afrique francophone.



Votre site leral.net souhaite de tout cœur un plein succès à notre impayable antistress !





