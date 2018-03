Adieu Mamadou Diop : Diop, Le Maire, restera à jamais gravé dans l’histoire du Sénégal

Ce mardi 27 mars 2018 rentrera à jamais dans l’histoire du Sénégal. L’hôpital principal de Dakar a refusé du monde pour accompagner l’ancien maire de Dakar à sa dernière demeure. La demeure de la Vérité.



La mort reste la grande certitude. Tout était calme et plat à l'hôpital Principal. Seule l’émotion était au rendez-vous. La tristesse pouvait se lire dans les regards. Les larmes étaient aussi dans les yeux. Dans l'émotion, il était aussi difficile d’identifier qui est ministre ?, député ?, colonel ?, gendarme ?, imam ?, citoyen ordinaire, homme politique ?, entre autres ?



Le Sénégal pleure son colonel, Mamadou Diop qui est parti à jamais rendre son âme au seigneur des Univers. Même si le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne pour rassurer le peuple a rappelé ce matin les propos de Birago Diop dans son allocution que : « les morts ne sont pas morts". Ils sont avec nous et Mamadou Diop a laissé un héritage qui fera parler de lui pour la postérité.



Diop le Maire comme on l'appelait affectueusement, a beaucoup fait pour le Sénégal. Il était un serviteur de l’Etat dans toutes ses dimensions. Un grand théoricien de la gouvernance locale et de la décentralisation s'en est allé. Mais, ses recommandations et sa riche bibliographie survivront à sa mort.



Les témoignages émouvants étaient au rendez-vous. Des témoignages qui ont fait pleurer les populations.



Dans les discours, des uns et des autres,on pouvait retenir que Mamadou Diop était un homme multidimensionnel, un homme de vérité, un homme solidaire, un homme qui voulait toujours aider son prochain, sans viser aucun intérêt.



La mort étant un destin implacable que DIEU a réservé à toutes ses créatures, tout ce qui reste, c’est de prier pour le salut et la félicité éternelle du défunt Mamadou Diop, un homme qui restera gravé dans l’histoire du Sénégal. La rédaction de Leral.net présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Que DIEU ait pitié de son âme et lui offre le Firdaws. Amine...



Thierno Malick Ndiaye