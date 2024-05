Démission d'Ousmane Sonko de la mairie de Ziguinchor : Pastef Médina Gounass salue le geste

La cellule de Pastef de Médina Gounass a installé officiellement ce dimanche, ses membres dans leurs fonctions. Une occasion saisie par le coordonnateur communal et ses camarades, pour saluer la décision prise par Ousmane Sonko et ses ministres de renoncer à leur postes électifs, pour ainsi mettre fin aux cumuls de fonctions. Les militants de Pastef appellent les autres à suivre l'exemple de leur mentor Ousmane Sonko et à contribuer à la valorisation du projet de Pastef.