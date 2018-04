Adiouza : “Je suis une épouse un point, c’est tout!”

La fille de Ouza s’est fait rare depuis l’annonce de son mariage le 25 janvier dernier. Aujourd’hui Adiouza est loin d’être cette femme leader qui donnait des ordres, elle est maintenant une femme qui essaie de composer vie conjugale et vie de star. Dans une interview accordée au journal l’Observateur de ce jour, l’interprète de « Mala Nop » s’est prononcée sur sa carrière ainsi que sa vie de couple.

.

« J’apprends à être une bonne épouse, j’apprends à partager. J’étais une femme leader qui passait son temps à donner des ordres, à prendre ses décisions toute seule. Aujourd’hui, ce n’est pas facile. Elle est faite de beaucoup de concessions et de compromis… », explique-t-elle. Elle ajoute qu'« il faut également apprendre à partager avec l’autre », faisant allusion à son statut de co-épouse. Et à ce sujet, Adiouza se veut claire, « je ne suis ni première, ni deuxième encore moins troisième. Je suis une épouse. Un point c’est tout ! », lâche-t-elle.



Apres son single « Mala nop » qui a fait un tabac, Adiouza annonce la sortie de son album d’ici quelques temps. Mais en attendant, les fans seront bientôt servi parce qu’elle va sortir un single avant le Ramadan.













Ndèye R. Thiane (stagiaire)