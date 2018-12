Adiouza, « je suis toujours dans les liens du mariage »

Avec la sortie de son nouveau single « Mariage » et les fortes rumeurs sur son prétendu divorce, Adiouza fait sans conteste l’actualité.



Rentrée fraichement de la France, la fille de l’artiste Ouza Diallo évoque dans un entretien accordé au journal L’As, son supposé divorce qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Selon l’auteure de « Mala nob » elle n’aime pas trop communiquer sur sa vie privée.



« Personne n’a jamais vu mes photo de mariage et même celles du baptême de mon enfant. Donc parlant de divorce, ce n’est pas d’actualité pour couper court aux rumeurs. Je ne préfère pas parler de mon mari, encore moins de mon enfant. Je suis toujours dans les liens du mariage ».





