Adja Diallo en pleurs : « J’ai le cœur meurtri… »

Depuis jeudi, de violents affrontements ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, suite à la condamnation de Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse. Cette décision qui pourrait le rendre inéligible pour la présidentielle 2024, a été source de colère de ses militants qui ont manifesté.



Le pays est passé d'une manifestation à des pillages et saccages de biens d'autrui.



Adja Diallo ne pouvait pas retenir ses larmes, après avoir visionné des vidéos de personnes blessées dans la manifestation.



Sur Snapchat, l’ex mannequin a versé de chaudes larmes, en revenant sur la manifestions qui a causé plusieurs blessés et morts.









