Adji Mergane Kanouté sur la mort de Fallou Sène : « Pourquoi des balles réelles dans une université? »

Adji Mergane Kanouté, la vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar et porte-parole de de la coalition Macky 2012, s’est indignée de la mort de l’étudiant Mohamed Fallou Sène, inscrit en 2ème année de Lettres Modernes à Saint Louis.



«Je voudrais marquer toute mon indignation et ma peine devant cet acte irréparable. Pourquoi des balles réelles dans une université? Les balles blanches et les lacrymogènes sont des armes dissuasives et qui n'ôtent pas la vie.



L'université est par excellence un champ du savoir et non un champ de guerre. L'acte est simplement ignoble. Mettons-nous à la place des inconsolables parents du défunt. Que justice se fasse. Toutes nos condoléances à la famille de Fallou Sène. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle », s’est-elle exprimée sur sa page Facebook.