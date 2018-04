Adji Mergane Kanouté sur le verdict contre Khalifa Sall : « Nous ne saurions nous réjouir de la condamnation d’un frère »

« Nous accueillons la condamnation du maire Khalifa Sall avec beaucoup de tristesse. Nous ne saurions nous réjouir de la condamnation d’un frère qui fut notre camarade dans Benno bokk yakaar. Le président Macky Sall à l’instar de tous, est peiné par cette condamnation et aurait souhaité que le maire Khalifa Sall recouvre la liberté et retrouve sa famille.

Nous ne pouvons commenter ou contester une décision de justice car au Sénégal la séparation des pouvoirs est une réalité et nous avons une justice indépendante. Je sollicite la grâce du chef de l’Etat si toutefois la condamnation est définitive. Je sollicite la clémence du chef de l’État qui dans sa magnanimité et sa générosité avec accordé la grâce à Karim Wade », a-t-elle dit.

Leral.net