Adji Mergane Kanouté, vice-présidente du groupe Bby : «Nous avons des députés qui sont toujours dans le populisme» C’est Aïssata Ndiath qui prend le relai du Jury du dimanche (Jdd). Et à la barre ce 5 mars 2023, il y a une femme, Adji Mergane Kanouté. Sur le rapport de la Cour des comptes, les députés de Yewwi askan wi ont récemment dénoncé des lenteurs de l’Assemblée sur le dossier ainsi que sur les réponses attendues à leurs initiatives parlementaires. Selon Adji Mergane Kanouté, vice-présidente du groupe Bby : «Nous avons des députés qui sont toujours dans le populisme»

La vice-présidente du groupe parlementaire Bby précise : «L’Assemblée nationale a une procédure et un calendrier réguliers. On ne doit pas nous entendre n’importe où, n’importe comment. Il faudrait plus de patience, plus de confiance. Nous y travaillons. Nous avons reçu les lois de règlements concernant l’année précédente que nous sommes en train d’étudier.»



Celle qui seconde Me Oumar Youm en a profité pour lancer des piques à Birame Soulèye Diop et Cie. «Il faudrait savoir que le Parlement, c’est assez sérieux, ce n’est pas Sorano, ni le Grand théâtre. Nous avons des députés qui sont toujours dans le populisme. Il faut savoir se dévêtir de ce manteau d’activiste.



Il y a des députés qui viennent d’arriver et qui n’ont pas l’humilité d’apprendre des femmes et des hommes expérimentés qu’ils ont trouvés à l’Assemblée nationale. Ils n’ont pas l’humilité de se documenter, d’aller s’outiller ou de visiter notre bibliothèque. Certains veulent se servir du peuple sénégalais par la manipulation. Nous, députés de la majorité et d’autres de l’opposition, notamment de Wallu, avons une posture républicaine».

