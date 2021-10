Administration pénitentiaire: Les visites aux détenus vont reprendre demain Les visites aux détenus vont reprendre, demain après des mois de suspension due à la troisième vague du coronavirus au Sénégal. La nouvelle a été donnée par la cellule communication de la direction de l’Administration pénitentiaire.





«Avec la baisse constatée des cas de contaminations à la Covid-19 sur toute l’étendue du territoire, l’Administration pénitentiaire informe l’opinion publique de la reprise des visites aux détenus à compter du mercredi 6 octobre.



Pour éviter de grands rassemblements de visiteurs devant les établissements pénitentiaires et assurer une bonne régulation des visites après cette pause, les détenus devront inscrire, auprès du service socio-éducatif, leurs parents devant les visiter», informe-t-elle à travers un communiqué.



«Les jours de visite sont laissés à l’appréciation des Directeurs d’établissement pénitentiaire. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire précise que la réception des plats et colis venant de l’extérieur reste maintenue pendant le week-end (samedi et dimanche)», ajoute la direction de l’Administration pénitentiaire.



Elle invite particulièrement les familles à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.



