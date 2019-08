Adriana Karembeu, mère après 40 ans : « L’exemple à ne pas suivre ! »

Si Adriana Karembeu est aujourd’hui une maman comblée, le chemin a été long et sinueux. Le 17 août dernier, sa petite Nina soufflait sa première bougie. Une satisfaction et un émerveillement quotidien pour celle qui a mis du temps avant de se sentir prêter à materner. Et l’ex mannequin de 47 ans s’est confiée avec franchise dans un entretien accordé à « 50 Min Inside » sur ses difficultés rencontrées pour avoir un enfant.



C’est passé 40 ans que la jolie blonde qui est en couple avec l’homme d’affaires Arménien Aram Ohanian s’est sentie prête pour donner naissance. « Je suis partie voir un gynécologue pour voir si tout allait bien, et j’ai eu un choc quand il m’a donné les probabilités pour une femme après 40 ans d’avoir un enfant. C’était effrayant », se remémore Adriana Karembeu. En effet, les spécialistes le rappellent régulièrement, la fertilité chute dès 35 ans.



La suite, on la connaît. Après une fausse couche et deux fécondations in vitro infructueuses, l’acolyte de Michel Cymès sur France 2 a finalement réussi à avoir un enfant. « Beaucoup de femmes viennent me voir en disant ‘J’ai 45 ans, vous avez réussi, je peux le faire aussi’, mais je leur dis justement qu’il ne faut pas faire comme moi, il faut les faire avant 35 ans. » conclut-elle.