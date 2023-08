Aéroport de New York: Un taximan sénégalais trouvé mort dans sa voiture

Un taximan sénégalais du nom de Serigne Mamoune Mbacké, a été retrouvé mort dans sa voiture, mercredi dernier à l’aéroport JFK de New York. Il attendait son tour au niveau du parking. Les causes de son décès ne sont pas encore révélées.



Selon "Les Echos", il était âgé d’une soixantaine d’années et, est originaire de Touba.



D’après Babacar Touré, un autre Sénégalais de New York, interrogé par "Les Échos", Serigne Mamoune Mbacké est décédé quelques instants après avoir fait ses prières à la mosquée de l’aéroport.

