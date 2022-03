Aéroport de Yoff / Suite à l’effondrement d’une dalle: Un mort enregistré sur le chantier Pavillon présidentiel

Un ouvrier est décédé hier, sur le chantier des travaux du Pavillon présidentiel de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor (ex Yoff).



D’après "Libération", le défunt, C. Thiam a été victime de l’effondrement d’une dalle. Le défunt était avec un de ses collègues qui s’en est sorti avec des blessures.



Les deux ouvriers effectuaient des travaux d’échafaudage sur le site. Malheureusement, C. Thiam a rendu l’âme au cours de son évacuation.