Aéroports régionaux du Sénégal : 70 milliards FCfa de transactions suspectes, un grand patron arrêté

Ilza Mazanek, le Directeur général de Transcon, l’entreprise tchèque chargée de l’exécution des travaux du Projet de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal (Pras), a été arrêté jeudi dernier par les Enquêtes douanières. Il a été déféré devant le parquet financier, mardi, pour importation sans déclaration et infraction au change. La douane lui réclame 20 milliards de francs Cfa de pénalités.



« En fouillant dans les activités de la société tchèque, la Douane a découvert des transactions douteuses estimées à 70 milliards de francs Cfa », souligne "Libération", qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 5 décembre. Convoqué et invité par les douaniers à justifier des transactions en question, l’homme d’affaires, qui avait promis de s’exécuter, selon le journal, repris par "Seneweb", aurait choisi de prendre la fuite.



La même source renseigne que Ilza Mazanek a alors emprunté la voie terrestre, en principe plus sûre que l’aérienne, pour quitter le Sénégal. Il n’atteindra pas son but. Il sera arrêté au poste frontalier de Diama, vers la Mauritanie. Il sera transféré à Dakar et remis aux Enquêtes douanières.