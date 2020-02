Affaire APS: Bamba Kassé face à la presse, lundi Le journaliste Bamba Kassé, par ailleurs Sg du Synpics, tient une conférence de presse, lundi, à la Maison de la presse. Cela suite à la plainte du directeur de l’APS, Thierno Birahim Fall, contre lui et deux de ses collègues pour détournement portant sur 65 millions FCFA. Bamba Kassé est suspendu de ses fonctions, alors que Yayae Fatou Mbaye Diagne, chef du service commercial, et Fatou Diop Wade, chef du service des affaires financières, ont été licenciées. Il faut rappeler que les deux dames ont aussi déposé une plainte à la Section de recherches contre leur ex patron.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|



