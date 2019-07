Affaire Adama Gaye: Le Garde des Sceaux assume sa responsabilité Le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall, a affirmé mardi qu’il assume sa totale responsabilité dans l’affaire du journaliste Adama Gaye, placé en garde-à-vue lundi pour avoir diffusé des « écrits contraires aux bonnes mœurs ». Mais aussi pour « offense au chef de l'Etat », selon son avocat, Me Khoureychi Ba.

« L’Etat et la justice ne permettront à quiconque, quel que soit son statut, de fouler au pied ses paroles ou par ses activités les fondamentaux de la République ou les institutions. Car les institutions faibles ou banalisées, ouvrent la voie à la déstabilisation », a dit Me Sall, qui rappelle que c’est à lui qu’on a confié la garde des Sceaux.



« Dans cette affaire dite Adama Gaye, j’assume ma totale responsabilité. En tant que Garde des Sceaux, je ne peux pas voir un individu, par ses écrits, par ses déclarations, passer son temps à insulter celui qui incarne l’institution la plus sérieuse, le président de la République », a-t-il ajouté.



Le ministre informe que le Parquet a été saisi et une information judiciaire est ouverte.

Lundi tôt dans la matinée, le journaliste sénégalais Adama Gaye, connu pour ses écrits virulents contre le régime du Président Macky Sall, a été arrêté à son domicile sis à l'Immeuble Kébé au Plateau, dans le centre-ville de Dakar.



Face au procureur ce mardi, Adama Gaye risque l'instruction avant de procéder à la mise en examen et à l'information de ce dossier, renseigne sa défense, ce qui suppose « beaucoup plus de temps et certainement une privation de liberté beaucoup plus longue ».





