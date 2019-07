Affaire Adama Gaye: Le Procureur réclame la prison pour le journaliste

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 09:08

Le journaliste et consultant Adama Gaye a bénéficié d’un retour de parquet et a passé une seconde nuit en garde-à-vue à la police. Déféré au parquet en début d’après-midi, il n’a finalement pas fait face au procureur de la République. Ce dernier a saisi le juge d’instruction du Premier cabinet pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Dans son réquisitoire introductif, renseigne L’Observateur, il a requis l’inculpation et son placement sous mandat de dépôt du journaliste. Serigne Bassirou Guèye aurait noté contre lui, le délit d’offense au chef de l’Etat, mais aussi les infractions visées par l’articles 80 du Code pénal à savoir les manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois du pays. La balle est donc désormais dans le camp du Doyen des juges, Samba Sall.





