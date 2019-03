Affaire Ahmed Seydi à la plage de Malika: un boutiquier du quartier suspecté et activement recherché

L’étau des limiers du commissariat de police de l’arrondissement de Malika sur l’affaire Ahmed Seydi se resserre autour d’un boutiquier du quartier (dont nous tairons l’identité) de Darou Salam 6, de la commune de Yeumbeul Nord. D’après nos sources, le boutiquier en question est suspecté d’être l’auteur de la boucherie sur le petit garçon. Il aurait profité de la quiétude à pareille heure (13h 30) dans la rue, pour appâter le pauvre marmot et le tuer net, par strangulation.



Juste après la découverte du corps du mouflet dans le sac, rapportent nos sources, le boutiquier a bizarrement baissé rideau et a subitement disparu dans la nature sans laisser de traces.



Il a en effet fermé boutique depuis ce jour-là, avant de réapparaître mais sans reprendre ses activités commerciales. Les voisines trouvent une telle attitude troublante et suspectent le bonhomme. Ils vendent alors la mèche aux limiers. Convoqué au commissariat, le boutiquier réfute en bloc les soupçons et clame son innocence.



Il développe cependant une attitude de panique et de manque de sérénité au cours de son face-à-face avec les enquêteurs, qui le considèrent désormais comme le suspect numéro dans l’affaire et le placent dans leur viseur.



De retour chez lui, signale-t-on, le boutiquier perd davantage son flegme, continue de s’agiter et finit par se confier à un de ses proches en ces termes: « c’est moi qui ai tué le petit garçon ». Coup de tonnerre dans un ciel serein ! Le proche se retourne, regarde bien le bonhomme et l’interpelle. Celui-ci se répète et confirme.



Le parent se retire en douce, court au commissariat et informe le chef de service. Qui convoque à nouveau hier le boutiquier pour le coffrer. Mais, le gus, flairant le coup, prend entre-temps ses cliques et ses claques et disparaît dans la nature.















Les Echos

