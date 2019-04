Affaire Aïssatou Bâ Cissé : le maire de Pikine Abdoulaye Timbo annonce qu’il ne cèdera pas au chantage L’affaire Aïssatou Ba Cissé, du nom de cette jeune fille fauchée par un véhicule de la mairie de Pikine, le 18 décembre dernier, et dont la jambe a été finalement amputée, n’en finit pas d’alimenter les commentaires. Dans un communiqué de la mairie de Pikine, l'édile de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, fustige la « tentative machiavélique » de récupération de certains pour nuire à son image, selon "Les Echos". Toutefois, le maire de Pikine affirme qu’il ne va pas céder au chantage et aux tentatives de travestir les faits, pour en faire un fonds de commerce.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos