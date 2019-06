Affaire Aliou Sall-Petro-Tim-BBC- Yakham Mbaye : « El Hadji Hamidou Kassé a raconté des contrevérités » El Hadji Hamidou Kassé n’a pas bénéficié du soutien de certains camarades de parti. C’est le cas du Directeur du quotidien national « Le Soleil », Yakham Mbaye. Il a a indiqué sur les ondes de la RFM que le Conseiller en communication du Président, Macky Sall, a raconté des contrevérités dans son interview avec TV5monde.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 21:42

El Hadj Kassé, parlant de l’affaire du scandale présumé de Petro-Tim, révélant dans son interview que 250 000 dollars, ont été effectivement versés à Agitrans pour une mission de consultance dans le secteur agricole. Une accusation, portée dans le reportage de BBC et que le frère du Président avait démentie lors de sa conférence de presse. « L’information d’El Hadji Kassé est intégralement faux. Il devrait être convoqué par le procureur de la République, les autorités judiciaires et policières qu’il s’explique », invite-t-il.



