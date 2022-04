Affaire Astou Sokhna : le parquet saisi, le ministère réagit!

L’affaire du décès de Astou Sokhna à Louga, prend une tournure judiciaire. Le procureur a été saisi. Le ministère de la Santé aussi, bouge de son côté.



À Louga, c’est la consternation, depuis l’éclatement de l’affaire Astou Sokhna. Sa famille a déposé une plainte sur la table du procureur. Du côté du ministère de la Santé, la Directrice des établissements publics de santé aussi a réagi.



«C’est une situation que nous regrettons fortement, on est en train de faire le point. La Direction de l’hôpital, avec l’équipe de la maternité, le gynécologue compris, ont fait la situation dans un rapport circonstancié sur les conditions et circonstances du décès de la dame», explique Dr Fatou Mbaye Sylla sur Rfm.



Elle renseigne qu’une mission est envoyée à Louga pour confronter les informations et voir ce qu’il en est réellement. «Un rapport a été fait et très bien fait, sur place nous allons nous aussi évaluer. Et d’ici mardi ou mercredi au plus tard, on aura les informations claires et précises», dit-elle.



Pour rappel, jeudi dernier, Astou Sokhna serait décédée dans l’indifférence totale à la maternité de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. En effet, selon les informations de Libération, enceinte de 9 mois, elle s’est présentée avec son époux, à la maternité pour subir en urgence une césarienne, comme mentionnée dans son dossier médical.



Mais, elle n’était pas « programmée ». Malheureusement, l’histoire a viré au drame après une attente de 9 heures à 5 heures 30 du matin. Elle a perdu la vie.