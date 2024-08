Affaire «Aziz Dabala» et Waly: Plaintes déposées contre des Tiktokeurs et «journalistes de Facebook» pour diffamation

En marge de l’affaire «Aziz Dabala», la Division spéciale de cybersécurité (DSC) traite les plaintes de Ousmane Diaw et Mamadou Lamine Diao. Celles-ci visent un groupe de Tiktokeurs et de «journalistes de Facebook», selon le terme employé par Libération, repris par Seneweb. Le journal précise que les mis en cause «ont été convoqués ou entendus à la DSC» et que «cette procédure risque de conduire à plusieurs arrestations».



Les plaignants reprochent aux Tiktokeurs et «journalistes de Facebook» concernés d’avoir affiché leurs photos sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre du Technopole, qui a emporté le danseur «Aziz Dabala» et son neveu «Wally». Le seul lien entre les auteurs des plaintes et l’affaire, dit-on, est qu’ils portent les mêmes noms et prénoms que deux des suspects envoyés en prison ce mercredi par le Doyen des juges du tribunal de Pikine-Guédiawaye, chargé du dossier.

