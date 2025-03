Affaire Bertrand Touly -Luc Nicolaï : La vente aux enchères d’un immeuble annoncé Un immeuble appartenant à Cheikh Luc Nicolaï a fait l'objet d'une saisie immobilière, selon les avocats poursuivants du cabinet SCP Houda et Associés.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Mars 2025 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon le quotidien EnQuête qui livre l’info, cette mesure a été prise à la demande de l'hôtelier Bertrand Touly.



Le journal ajoute que la vente aux enchères, sur ordonnance du juge des criées du Tribunal de Grande Instance de Mbour, aura lieu le jeudi 17 avril 2025 à 8 heures.



Il sera procédé à “la vente au plus offrant et dernier enchérisseur d'un immeuble faisant l'objet d'un droit d'usage à temps (bail) enregistré le 9 septembre 2019, conformément à l'acte administratif homologué le 2 décembre 2014 et portant sur le titre foncier n°3498/MB. Ce bien consiste en un terrain à bâtir situé à Saly Portudal...”, précise la note des avocats parvenu au quotidien



