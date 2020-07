Affaire Bibo Bourgi - Le Sénégal condamné à payer 148 milliards F CFA et les risques encourus s'il... Sur l'affaire qui oppose Bibo Bourgi au Sénégal, le tribunal arbitral a dit que l'Etat est condamné à payer 148 milliards F CFA et risque d'autres sanctions s'il met en vente Eden Roc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 08:05 | | 0 commentaire(s)|

Si l'Etat du Sénégal a attaqué la décision du tribunal arbitral devant la Cour d'appel de Paris, il est aussi condamné à payer 148 milliards F CFA, mais le paiement ne sera exigible qu'en cas d'exécution forcée de l'arrêt de la Crei qui réclamait le même montant à Bibo Bourgi, renseigne libération.



Douze (12) millions d'euros ont été aussi alloués au plaignant qui avait initié la procédure sur la base du Traitement bilatéral d'investissement signé entre le Sénégal et la France.



Pour rappel, le Sénégal a ordonné la vente des appartements à Eden Roc pour un montant de 650 millions F CFA l'unité.



