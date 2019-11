Affaire Bougazelli : L'opposition saisit l'Onu et le département d'État américain L'opposition sénégalaise en France regroupée autour du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) internationalise l'affaire Bougazelli, du nom de l'ex-député de l'Apr arrêté pour trafic de faux billets.



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Dans une note reprise par Walf Quotidien, le Fpdr France informe l'opinion publique nationale et internationale d'une saisine du Département d'État américain, du Parlement français et des Nations Unies sur cette affaire de "blanchiment d'argent sale qui risque de déstabiliser le Sénégal et la sous-région".



Le Fpdr exige l'incarcération du député coupable, à ses yeux, d'avoir trahi une nation entière en sa qualité d'élu du peuple. Pour le Fpdr, il s'agit d'un fait inédit, car "c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un député est arrêté en flagrant délit de blanchiment d'argent sale".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos