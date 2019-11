Affaire Bougazelli : Un Burkinabé laveur de billets, tombe, les 6 personnes arrêtées déférées aujourd’hui Alors que le principal concerné, le député Seydina Fall Bougazelli est attendu à la Section de recherches de Colobane, aujourd’hui, après avoir fait défection, vendredi, le dossier de l’affaire des faux billets dans laquelle il est impliqué avance à grand pas. Et pour cause, souligne L’Enquête, Un Burkinabé a été arrêté le 14 novembre dernier portant ainsi le nombre d'interpellations à six. Il aurait été contacté par le député pour laver les billets noirs. Les complices du député seront déférés au parquet aujourd'hui, ajoute le journal.

