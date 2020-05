Affaire Boulangers de Diourbel-Police: L’Asp suspecté, sur le point d’être arrêté

La gendarmerie est sur les traces de l’Asp suspecté d’avoir brutalisé un des leurs, selon la Rfm. D’après certaines indiscrétions, l’agent de sécurité en question pourrait être arrêté.



« La gendarmerie de Diourbel est en train d’enquêter et une éventuelle arrestation du mis en cause dans cette affaire, qui oppose la Fédération des boulangers et la police de Diourbel », annonce ladite radio.



Pour rappel, un boulanger a été tabassé et arrêté par la police suite à son interpellation aux heures de couvre-feu à Diourbel.









Leral.net