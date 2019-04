Affaire Carrefour automobile: Amadou Bâ vilipende son fils Khadim Bâ, patron de Locafrique L’affaire de la faillite annoncée de Carrefour Automobile, dont le journal "Les Echos" a fait cas, hier, avec la vente aux enchères de 3 immeubles du propriétaire, Amadou Bâ, le 14 mai prochain, sur demande d’Ecobank, connaît des développements. Dans sa livraison de ce samedi, le journal étale le différend profond entre le patron de Carrefour automobile et son fils Khadim Bâ, qui n’est autre que le Directeur général de Locafrique.

Le journal écrit, en effet, que « Khadim Bâ, actionnaire principal de la Société africaine de raffinage (Sar) qui surfe entre trading de pétrole et crédit-bail, ne serait pas celui qu’il prétend être. Son père Amadou Bâ, patron de Carrefour Automobiles, l’accuse d’utiliser de manière illicite sa richesse et révèle avoir déposé deux plaintes contre lui ».



Le journal parle, par ailleurs, de plusieurs autres contentieux entre le père et le fils. C’est ce qu’on appelle laver le linge sale en public.

