Affaire Cheikh Tidiane Gadio : Les appels téléphoniques entrent en jeu

Quand est-ce que l’ancien ministre des Affaires étrangères verra-t-il le bout du tunnel ? La question mérite d’être posée, au vu de la longue procédure de l’affaire qui l’oppose à la justice américaine.



Dans tous les cas, le ministère américain de la Justice a exhorté le juge fédéral new-yorkais de ne pas supprimer les preuves de téléphone cellulaire contre le chef d’une organisation non gouvernementale chinoise accusée d’avoir soudoyé des firmes énergétiques et des gouvernements africains, arguant du récent arrêt de la Cour suprême.



Accusé au même titre que Chi Ping Tatrick Ho, Gadio va devoir prendre son mal en patience. Leurs avocats ont fait appel au quatrième amendement qui les protège contre des perquisitions et saisies non motivées et qui requiert un mandat (et sérieuse justification) pour toute réquisition.



Déjà que le Fbi était en train de d’éplucher plus de 35 000 pages concernant des mails qui peuvent incriminer les accusés, Gadio et Chi Ping Patrick Ho risquent gros.



Les Echos