Affaire Dieyna Baldé – Mamadou Diop Iseg: Le "verdict" est enfin tombé

Après plusieurs jours d’enquêtes et d’auditions, les enquêteurs du Commissariat du Plateau ont décidé de relâcher Dieyna Baldé, Ali Baldé et Abibatou Sy. A l’inverse, Mamadou Diop, président et fondateur de l’Iseg, sera déféré au parquet.



Sous le coup d’une plainte de Diop Iseg pour collecte illicite de données, Dieyna Baldé, Ali Baldé, Abibatou Sy viennent d’être libérés. D’après "Libération Online", aucune charge n’a été retenue contre eux.



Et, le Pdg de l’Iseg, Mamadou Diop, sera déféré au parquet d’un moment à l’autre, pour détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche, ajoute le journal.