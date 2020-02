Affaire ‘’Djiloff Band’’: Une secrétaire de l'ambassade d'Italie et une autre personne tombent L’affaire de trafic de visas pour laquelle le manager de Viviane Chidid, Djidiack Diouf, ainsi que 4 personnes avaient été arrêtées, dont le cerveau de la bande, un certain Petit Mbaye, n’a pas fini de livrer tous ses secrets. "L’Observateur" révèle, en effet, que deux autres personnes ont été arrêtées. Il s’agit d’une secrétaire qui travaille à l’ambassade d’Italie au Sénégal, qui aidait les faussaires à déposer leurs demandes, moyennant de l’argent. Une autre personne a été également arrêtée selon la même source. Ils sont donc 7 à être mis aux arrêts depuis le début de cette affaire qui secoue le ‘’Djoloff Band’’.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 07:54



