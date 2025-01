Affaire Farba Ngom : Le procureur demande une peine d'un an de prison pour trois jeunes manifestants d'Agnam

Un an, dont six mois ferme. C’est la peine que le parquet a requise contre trois jeunes manifestants arrêtés le 24 janvier dernier, à la suite des échauffourées qui ont opposé des jeunes aux forces de l’ordre, durant de vives manifestations sur la route nationale 2, après la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom, informe Seneweb.



Dans cette affaire, 13 personnes interpellées par les forces de l’ordre ont été relâchées, durant l’enquête préliminaire, et seuls trois manifestants ont été placés sous mandat de dépôt pour « manifestation non autorisée sur la voie publique, rassemblement illicite, violences, entrave à la circulation, endommagements de biens appartenant à autrui (…) ».



Mais A. Barry, un plombier âgé de 26 ans, H. Dia, électricien, et A. Diallo, soudeur métallique, tous deux âgés de 23 ans, ont nié devant le prétoire, affirmant avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Des positions qui n’ont pas convaincu le juge et le procureur qui, en s’appuyant sur les éléments de l’enquête et des indices concordants, ont relevé la constance des faits, détaille la même source.



Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites, après avoir soutenu que les mis en cause étaient coupables des faits, a demandé au tribunal de juger en relation avec la gravité des faits. En l’occurrence, l’application d’une peine dissuasive pour endiguer de « pareils actes ». À ce titre, il a requis un an d’emprisonnement, dont six mois ferme contre les trois manifestants.



Délibéré le jeudi 6 février prochain.