Affaire Gadio : La Justice américaine refuse la liberté à Patrick Ho Chi-Ping

Patrick Ho Chi-Ping, l’ancien secrétaire à l’Intérieur de Hong Kong, n’a pas eu la même chance que Cheikh Tidiane Gadio. Mis en examen et écroué en même temps que l’ancien ministre Sénégalais des Affaires étrangères pour corruption présumée et blanchissement présumé, il avait lui aussi déposé une demande de mise en liberté provisoire sous le régime de l’assignation à résidence surveillée.



Seulement, indique « Libération », les juges se sont formellement opposés à cette demande, estimant qu’il pourrait fuir ou contacter Gadio pour tenter d’influencer la procédure en cours.



Cheikh Tidiane Gadio et Patrick Ho Chi-Ping, responsable d’une ONG basée à Hong-Kong et aux Etats-Unis, sont accusés d’avoir corrompu pendant plusieurs années, de hauts responsables de ces pays afin d’obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. Ils seront jugés le 18 décembre prochain à New York.