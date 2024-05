7 blessés dans une collision entre un véhicule de transport en commun et un camion

Un accident est survenu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 21 heures, sur la Route nationale 4, près du village de Sitaba, dans la commune de Diendé (sud), faisant sept blessés, dont trois sont dans un état grave.



D'après "Rewmi", un véhicule de type ‘’sept places’’ est entré en collision avec un camion en panne, en bordure de la route, depuis plus de deux mois, indique la même source, ajoutant qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. ‘’ Les blessés ont été rapidement pris en charge et transportés au centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, pour recevoir les soins nécessaires ’’, a-t-elle fait savoir.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et évaluer les responsabilités.

