Affaire Guédiawaye FC – Diamil Faye débouté La chambre de résolution des litiges (CNRL) de la FSF a rendu public son verdict dans le conflit de Guédiawaye FC. Elle a ainsi débouté Diamil Faye et sa société Jappo SA et demandé l’intégration dans les différentes compétitions de football, du Guédiawaye FC géré par Abdoulaye Sall.

Elle avait suspendu toutes les rencontres de Guédiawaye FC, tant en championnat que dans toutes les autres compétitions, renvoyant les différentes parties autour d’une table pour une solution à l’amiable.



Finalement, la chambre nationale de résolution des litiges, après examen du dossier ainsi que du dernier procès-verbal de conciliation, a décidé en faveur de l’Association au détriment de Jappo SA dirigée par Diamil Faye.



La Chambre de conciliation de la fédération a adressé un courrier aux différents camps. En objet de sa décision N 004/2018/CNLR, l’instance « constate que l’association Guédiawaye football club a rompu le protocole la liant à Jappo FC avant échéance ». En conséquence, « elle rejette l’annulation de la décision de la fédération sénégalaise de football du 23 novembre 2017 et de réintégration de Guédiawaye football club SA dans le championnat national professionnel de football ».



Face à cette situation, la Chambre nationale de résolution des litiges « donne acte à Jappo SA de sa renonciation à une demande en réparation pécuniaire ». Et ordonne en même temps « la levée de la suspension des rencontres de Guédiawaye football club, géré par Guédiawaye football Pro SARL prononcée le 21 décembre dernier».









