Affaire Guy Marius: Moustapha Diakhaté ‘’massacre’’ Ibrahima Sène Ibrahima Sène avait déclaré que "c'est normal que Guy Marius Sagna soit en prison pour que cela serve de leçon". La réponse de Moustapha Diakhaté a été plus que cinglante. "Seydou Cissokho, Sémou Pathé Guèye, Ablaye Diouf et Amath Dansokho doivent retourner de honte dans leur tombe pour avoir milité dans un même parti avec ce pitre de la pire espèce", a écrit sur page Facebook, l’ancien président du groupe parlementaire BBY, considérant cette sortie comme «une ânerie».

