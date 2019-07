Affaire Guy Marius Sagna: second retour de parquet pour l’activiste Reven, hier au palais de Justice de Lat-Dior,Guy Marius Sagna n’a toujours pas rencontré le procureur et n’a pas été présenté à un juge d’instruction, non plus. Il est donc retourné au Commissariat central, faisant l’objet d’un second retour de parquet, rapporte "Les Echos".

Le journal souligne, toutefois, qu’aucune infraction n’a été notifiée à l’activiste, ni à son avocat. Cependant, il a été réentendu, avant-hier, par les éléments de la Section de Recherches sur le post concernant le communiqué de « France dégage », qui met en garde contre une attaque terroriste de la part de la France.



Toujours dans le cadre de cette affaire, la RFM annonce que ses camarades de « France dégage », tiennent un point de presse, ce vendredi, pour se prononcer sur la question.

