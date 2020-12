Affaire Hiba Thiam: Dame Amar et Cie face au juge de la 3e Chambre correctionnelle ce mercredi

Le procès tant attendu de l’affaire Hiba Thiam, du nom de la jeune fille sénégalaise, «morte par overdose », lors d’une soirée avec ses amis dans un appartenant aux Almadies, début avril 2020, va s’ouvrir ce mercredi 23 décembre 2020. Les inculpés, au nombre de huit (8), vont comparaître devant la troisième Chambre correctionnelle du tribunal de Grande instance de Dakar.



Six (6) parmi eux étaient jusque-là dans les liens de la détention préventive. Il s’agit de Dame Amar, Aliya Bakhour, Ndiogou Bassel, Papa Diadia Tall, Jacqueline Fatima Rigal alias Poupette et Lamine Diédhiou.



Ce dernier, un agent de police, est inculpé pour corruption et complicité de violation de la loi sur le couvre-feu. Il est accusé d’avoir aidé les jeunes à se rendre à la soirée alors que le Sénégal était en plein couvre-feu.



Deux autres mis en cause, en l’occurrence Louty Ba et Amadou Niane, ont bénéficié d’une liberté provisoire. L’affaire appelée pour la première fois à la barre, pourrait être renvoyée sur demande de l’une des parties.



Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril 2020, Hiba Thiam avait trouvé la mort au cours d’une soirée dans un appartement meublé aux Almadies, en plein couvre-feu. Les résultats de l’autopsie avaient révélé une mort par "overdose". Et, selon les éléments de l’enquête, personne parmi les inculpés n’avait essayé de l’assister et de la cocaïne avait été trouvée sur les lieux.

